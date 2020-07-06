В Красноярске две подруги выпали из окна: погибли обе

6 Июль 2020 2020-07-06T10:01:50+03:00

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В Красноярске две подруги выпали из окна и погибли. Предварительно известно, что это случилось в одной из многоэтажек на улице 9 мая. Девушка пришла в гости к подруге, которая переживала стресс и депрессию из-за проблем в личной жизни. Видимо, отвлечь ее от проблемы, успокоить и перевести внимание на позитивные темы не удалось.

В какой-то момент расстроенная даже подруга подошла к окну с определенными намерениями, гостья попыталась увести ее от него подальше. Что случилось затем, пока неизвестно, но в результате обе упали вниз, на крышу магазина. Обе погибли, им было 25 и 27 лет, сообщают очевидцы. По информации «ЧП Красноярск» следственный комитет проводит проверку.

В своих комментариях подписчики сочувствуют родным и близким девушек. Многие считают, что депрессия – серьезная проблема, которую нельзя переживать в одиночку и лучше обратиться к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU