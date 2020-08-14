«Вез двух беременных в роддом»: водитель иномарки проскочил на «красный» и устроил ДТП

Иномарка проскочила на запрещающий сигнал светофора Фото: ЧП-Красноярск

В ночь на 14 августа в Красноярске водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения и устроил аварию с двумя пострадавшими. Информация о случившемся появилась в соцсетях.

Очевидцы писали: «Водитель тойоты вез двух беременных женщин в роддом и решил проскочить на красный сигнал светофора. Женщинам потребовалась помощь медиков».

Пользователи соцсетей отреагировали:

«У меня фантазии не хватает, как должно все совпасть, чтобы в салоне оказалось две беременных, и обеим надо было в роддом».

«Разве что одна рожать, а вторая просто как группа поддержки».

«Жену и подругу?».

В роддом или нет, двигался 44-летний водитель «Toyota Caldina», но он явно торопился. В 0.15 он двигался по Металлургов со стороны авиаторов и пролетел на запрещающий сигнал светофора, где в него врезался автомобиль ВАЗ «21144» под управлением 21-летнего мужчины.

- В результате столкновения пострадал пассажир «Toyota Caldina», - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. – Это женщина 35 лет. Разовая помощь также была оказана 19-летней девушке, которая находилась в автомобиле ВАЗ «21144».

Дорожные полицейские в очередной раз обращаются к водителям: соблюдайте дорожно-знаковую информацию, руководствуйтесь сигналами светофора, не выполняйте маневры, которые могут привести к плачевным последствиям.

Фото и видео: ЧП-Красноярск.