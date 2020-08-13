Где в Красноярске будут высаживать новые деревья Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Красноярска готовятся к озеленению и рассказали, где будут высажены новые деревья. Специалисты говорят, что самое время для таких работ – осенью, тогда процесс посадки деревьев и кустарников требует меньших усилий, их легче сажать, растения хорошо адаптируются и лучше приживаются.

Итак, этой осенью из бюджета города выделены средства на посадку деревьев взамен тех, что были снесены по техническим или технологическим причинам – при строительстве дорог, развязок, детских садов, ремонте сетей и так далее. Добавят зелени в парках, скверах, общественных пространствах, которые благоустраиваются по национальному проекту «Жилье и городская среда» и в рамках других муниципальных контрактов.

Приведут в порядок газоны. Заменят те деревья и кустарники, которые не прижились и погибли. Сейчас, кстати, специалисты как раз убирают сухостой в парке «Сибсталь» и парке имени 400-летия Красноярска. Вместо него высадят новые крупномерные деревья.

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