Почему на проспекте Мира погибли все молодые липы?

На проспекте Мира погибли 72% молодых деревьев. Высаженные осенью прошлого года по, казалось бы, прогрессивной технологии, они тем не менее не пережили зиму. И повлияли не только крутые сибирские морозы. Как оказалось, была грубо нарушена агротехнология.

Почему погибли липы

«Тополя – не деревья» - заявил несколько лет назад экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Городские власти намек поняли. Вырубать подчистую тополя не стали, но подходы к озеленению кардинально изменили. Перешли на более «благородные» деревья – ели, ясени, рябины, березы, липы.

В первую очередь нужно было облагородить перед универсиадой многострадальный проспект Мира (ремонтировали его два года, да еще со скандалами и судебными разбирательствами). Привезли и посадили 120 ясеней. Правда, случился конфуз: в контракте оговаривалось, что это будут крупномеры, то есть деревья от 2 метров и выше. А подрядчик привез саженцы не более 1,7 метра. Служба технического надзора признала посадки недостаточно качественными. Так что многие пришлось поменять.

На смену ясеням привезли липы – крепкие, перспективные саженцы. Однако зиму они не пережили. Весной вместо зеленых молодых деревьев красноярцы «любовались» скелетами, вкопанными в свободные от брусчатки «пятачки».

В пресс-службе администрации Красноярска прокомментировали:

- Деревья на проспекте Мира высаживало управление зеленого строительства (УЗС) с привлечением подрядной организации. Погибло 53 липы. Их уже выкопали, посадочные места засыпали грунтом, потому что до сентября высаживать деревья нельзя. В сентябре-октябре, все зависит от погодных условий, на это место будут посажены новые деревья, крупномеры (а это, на минуточку, десятки миллионов рублей. – Прим. ред.). Посадкой будет заниматься тот же самый подрядчик в рамках гарантийных обязательств, - рассказал начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации города Максим Куваев.

Однако, по информации «КП», погибшие деревья на Мира если и выкапывали, то далеко не все.

Погибли 53 липыФото: Мария ЛЕНЦ

Существуют некие нормативы на гибель деревьев – 7 – 10 %. Но тут специалисты насчитали: погибло более 70%, в том числе все до единой липы. Чуть более 20% пока на грани, возможно, их удастся реанимировать. И меньше 10% находятся в удовлетворительном состоянии.

Деревьям просто не дали шанса

Горожане еще по осени возмущались: там же не земля, а сплошной дорожно-строительный мусор - смесь песка, битого асфальта, камней. Все, что осталось после ремонта проезжей и пешеходной части, сгребли, разгребли, сформировали новую брусчатку, в ней наделали отверстий размером меньше квадратного метра. Затем в этих отверстиях выкопали ямки и воткнули в них саженцы.

Суровая агротехнология, не находите?! А ведь липы – не кактусы, они на камнях не растут. Неужели специалисты УЗС, которые должны были контролировать посадку деревьев, не видели, куда рабочие эти деревья сажают? То есть камни и песок, по их мнению, благодатная почва?

В мэрии не видят в этом никакого нарушения. Там поясняют:

- Из питомника саженцы привезли вместе с «родным» комом земли, чтобы они находились в той среде, в которой выросли, пока не окрепнут. Обернули корневой ком, чтобы земля не осыпалась, и на новое место в яму опустили. Погибли липы из-за климата. Минувшей зимой несколько раз были морозы под сорок, поэтому саженцы и не выжили, - рассказываем Максим Куваев.

К слову, липы – наши, местные, выращенные в сибирском питомнике, акклиматизированные, поэтому они могли бы успешно расти на улицах города. А для этого им нужны всего лишь подходящие условия и уход.

Подрядчика, который ремонтировал проспект и пытался заложить дорожный мусор брусчаткой недалеко от перекрестка Мира и Дзержинского, по словам чиновников, вовремя выявили и заставили этот мусор вывезти. Вывез – не вывез, непонятно. А огрехи ремонта проспекта мы до сих пор наблюдаем. Несколько дней назад после сильного ливня прямо на проезжей части большой грузовик едва ли не наполовину провалился под асфальт.

Кстати, для сравнения. По осени на взлете улицы Белинского в сторону Енисея высадили около 40 молоденьких елочек. Точно так же – с комом родной земли. По весне погибла только пара-тройка деревьев. Остальные радуют глаз ярко-зелеными молодыми веточками. Потому что сажали их в землю, а не в строительный мусор.

Вывод: проспект Мира в том виде, как он есть, не пригоден для деревьев.

А на Красрабе…

Ну и просто вопиющий случай произошел не так давно на Красабе в районе остановки «Затонская». После того как в прошлом году там убрали целый ряд скобяных лавок, на газоне высадили деревья – березки, ели. Деревца прижились на черноземе и по весне даже пустили первые листочки. И тут выяснилось: участок находится в частной собственности. И владелец заявил: убирайте ваши деревья, у меня на этот участок свои планы. Деревья выкопали, перенесли поближе к цирку, в сквере для них нашлось место. А перерытый неухоженный газон зарастает сорняками…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Заместитель директора Института леса им. В.Н. Сукачева, заведующий лабораторией фитоценологии и лесного ресурсоведения, к.б.н. Александр ПИМЕНОВ:

- Когда речь идет о посадке деревьев в городских условиях, важно не только качество посадочного материла, но и хорошо подготовленный субстрат. Саженцы находятся в стрессовых условиях, поэтому должно быть достаточно глубокое посадочное место, туда необходимо внести большое количество перегноя, минеральных удобрений. А когда просто небольшая ямка в песчано-гравийном субстрате, естественно, дерево там расти не может. У меня есть подозрение, что никакой подготовки на проспекте Мира не проводилось.

Кроме того, дерево нужно постоянно поливать, обрабатывать и на протяжении нескольких лет за ними ухаживать. Даже если корневую систему деревьев и привезли вместе с комом земли, вокруг него должно быть достаточно большое пространство, заполненное хорошей почвой с перегноем и минеральными удобрениями, с дренажом, чтобы не было застоя воды и загнивания корней.

Считается, что площадь корневой системы не меньше, чем диаметр кроны. Поэтому если корневая система находится только в периметре 70 - 100 сантиметров, этого пространства дереву, естественно, не хватит. Нужно, чтобы вокруг дерева была площадка, 6 – 7 квадратных метров нормальной открытой почвы, где корни могли бы нормально развиваться.

И еще: деревья в городе нуждаются в интенсивной поливке, особенно в жаркую погоду. Первые 3 – 5 лет после посадки их вообще нужно поливать постоянно. А у нас этого не делается. Отсюда и высокая гибель молодых посадок. Я всегда говорил, что у нас проблема не с количеством и даже не с качеством посадочного материала, а с уходом за молодыми посадками.

Тополя вы мои, тополя…

Непонятно, чем тополя так бывшему губернатору насолили? Как ни крути, а для такого мегаполиса, как Красноярск, они – идеальный вариант: неприхотливы, растут чуть ли не в два раза быстрее той же ели или лиственницы – при благоприятной погоде могут вымахивать по 2 метрка за год.

Жару и засуху переносят отлично. По сути – воткнуть ветку тополя во влажную землю, полить, и она пустит корни. А главное, бюджетные саженцы у него получаются. И это при том, что у тополя к 20 годам жизни формируется мощная крона, которая синтезирует кислород. Посадки тополей можно обновлять каждые 30 лет. Что еще нужно загазованному городу?

Из минусов - тополиный пух, беда всех аллергиков. Но ведь можно взять такие породы тополя, которые не дают пуха. И еще тополь – довольно хрупкое дерево, от сильного ветра ветки ломаются, но специалисты давным-давно придумали, как его правильно обрезать.

По мнению Александра Пименова, тополями можно засадить все промышленные зоны, магистральные трассы, где нет жилых зон. Например, улицу Семафорную от Матросова до Шинного моста, Свердловскую вдоль железной дороги, Пограничников, Северное шоссе, Брянскую.

«Комсомольская правда» будет следить за темой посадок деревьев в Красноярске. Вы можете присоединиться к обсуждению на нашем сайте kp.ru.