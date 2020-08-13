После сообщения о минировании Красноярский аэропорт возвращается к штатному режиму работы Фото: Мария ЛЕНЦ

После сообщения о минировании международный аэропорт «Красноярск» возвращается к штатному режиму работу. Напомним, сегодня 13 августа около 10 часов утра поступила информация о заложенной взрывчатке в зданиях суда, медицинских учреждениях, аэропорту. Сотрудники, посетители учреждений и пассажиры были эвакуированы, на место выезжали экстренные службы, кинологи, саперы. Полиция начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, в 12:15 обследование здания завершено, угроз взрыва не обнаружено.

Для оперативного прохождения контроля пассажиров на входе в терминал №1 выставлены дополнительные группы досмотра. Все рейсы, вылет которых был задержан – их 5: в Новосибирск, Мирный, Москву и Норильск – готовятся к отправку или уже вылетели. Пассажиры 4 прибывших рейсов ожидали завершения обследования на перроне. Администрация аэропорта принесла извинения гостям, чьи планы были скорректированы в связи со сложившейся ситуацией. Но безопасность пассажиров – прежде всего.