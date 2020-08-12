На предприятиях «Русского Угля» в Хакасии развивают «Бережливое производство»

Фото: «Русский Уголь»

Программа «Бережливое производство» действует на всех предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Стать её участником может каждый работник. Авторы лучших предложений поощряются денежными премиями.

За 6 месяцев 2020 г. горняки Сибири и Дальнего Востока разработали 11 рационализаторских проектов. Наибольшую активность проявили работники разреза Степной (Хакасия).

Рационализатор с большим стажем, электромеханик горного участка Павел Киргетов модернизировал гидравлическую аппаратуру механизма шагания драглайна ЭШ 20/90. В механизме шагания он заменил импортные насосы на российские, реконструировал опорные площадки и дополнительно установил подкачный насос. Для его корректной работы электромеханик провел модернизацию грундбуксы приводного вала, что позволило полностью исключить течь масла. Для переделки детали потребовалось приобретение армированных манжетов и изготовление стального корпуса. Экономический эффект, по предварительным расчетам, составит более 400 тысяч рублей в год. .

В рамках «Бережливого производства» на участке по ремонту горного оборудования разреза Степной внедрены принципы японской системы 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование).

Добавим, что в 2020 г. к рационализаторскому движению угольщиков примкнул расположенный в Хакасии разрез Кирбинский.