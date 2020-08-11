В Красноярске главой Свердловского района назначили уроженца Норильска Фото: ИВАНОВА Диана

Стало известно, кого глава Красноярска Сергей Еремин назначил руководителем администрации Свердловского района. Это Алексей Дягилев. Точнее будет сказать, что его утвердили в этой должности, ведь Дягилев исполнял обязанности с июля этого года, после того, как свой пост по собственному желанию покинул Игорь Титенков.

Что известно о новом руководителе администрации. Алексей Михайлович Дягилев родился в Норильске 12 февраля 1967 года. Окончил Сибирский юридический институт МВД России, по специальности юриспруденция. Армейскую службу проходил в Афганистане. Демобилизовавшись в 1991 году, пришел в органы МВД. Уволился на пенсию в звании полковника полиции.

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