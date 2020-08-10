В красноярской администрации сообщили о новых назначениях в департаменте градостроительства и управлении архитектуры

В мэрии сообщили о новых назначениях Фото: Мария ЛЕНЦ

Перестановки сразу в двух структурах городской администрации. Об этом сообщает newslab.

Пост главы департамента сейчас занимает Максим Волков. Напомним, прежний руководитель Владимир Перкот уволился 6 июля по собственному желанию. Несколько месяцев это место было вакантным.

Максим Валентинович приступил к обязанностям уже сегодня, 10 августа. Ему 44 года. Высшее образование по специальности «инженер-землеустроитель». С 2003 года возглавлял Дивногорский филиал Земельной кадастровой палаты края. В 2013 году его приняли в администрацию Красноярска начальником отдела сетей инженерно-технического обеспечения и ведения информационной системы градостроительной деятельности департамента градостроительства. С 2017 года работал в должности заместителя руководителя управления архитектуры, а с октября 2018 года был назначен руководителем управления.

На должность исполняющего обязанности руководителя управления архитектуры назначена Юлия Соловарова. у нее высшее образование по специальности «Архитектура». Ранее работала в МКУ «Управление капитального строительства администрации Красноярска» в должности заместителя руководителя. С весны прошлого года работала заместителем руководителя управления архитектуры - главным архитектором Красноярска.

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