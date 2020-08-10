Спасатели доставили на берег людей из перевернувшейся в районе Ярыгинской набережной лодки

Спасатели доставили пострадавших на берег Фото: Мария ЛЕНЦ

У краевых спасателей 9 августа выдался насыщенный день. Они совершили 7 выездов и спасли пять человек. В том числе и 5-летнего мальчика на «Столбах», о поисках которого уже сообщала «Комсомольская правда» – Красноярск.

В краевом центре спасатели выезжали на акваторию реки Енисей. Там днем в районе Ярыгинской набережной перевернулась лодка, в которой находились два человека. Пострадавших спасли и доставили на берег.

Помощь специалистов шарыповского поисково-спасательного отряда потребовалось в поселке Холмогорово, где с моста упал и повредил спину 10-летний мальчик. Удалось аккуратно извлечь ребенка, а после его передали в руки медиков.

Заблудившегося грибника удалось найти в тот же день Фото: Агентство по ГО и ЧС Красноярского края

В Шушенском районе в районе поселка Ермолаево 9 августа заблудился грибник. Мужчину нашли и вывели из лесного массива.

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За помощью обратился отец ребенка. Он рассказал, что вместе с сыном ходил по лесным тропам, но в какой-то момент малыш исчез. На поиски мальчика специалисты потратили около 15 минут. Ребенка нашли и передали его папе (подробнее).