Заблудился на «Столбах»: красноярские спасатели разыскали потерявшегося во время прогулки с отцом 5-летнего мальчика

Ребенок потерялся во время прогулки в национальном парке Фото: Мария ЛЕНЦ

В национальном парке «Красноярские Столбы» 9 августа потерялся 5-летний мальчик. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе Агентства ГО и ЧС Красноярского края. За помощью обратился отец ребенка. Он рассказал, что вместе с сыном ходил по лесным тропам, но в какой-то момент малыш исчез. На поиски мальчика специалисты потратили около 15 минут. Ребенка нашли и передали его папе.

Отметим, что спасатели выдвижного поста, расположенного на территории национального парка «Красноярские Столбы», практически ежедневно оказывают помощь туристам. Самые частые обращения: потерялись, ударились, замерзли, потерялись. Люди часто забывают, что «Столбы» - это дикая природа, лес, скалы и не всегда соблюдают необходимые правила безопасности. Напоминаем, категорически запрещено выходить за зону, закрытую для посещения людей. Там можно не только заблудиться или травмироваться, но и нарваться на дикого зверя.

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Эта обычная прогулка по территории заповедника едва не закончилась для одной красноярской семьи трагедией. Мама, папа, и двое сыновей, 7 и 8 лет, отправились в поход. Поначалу шли все вместе, по одно тропе. Но в определенный момент мальчишки заигрались и потеряли родителей из виду. Мало того, парни даже не заметили, в какую сторону ушли мама с папой (подробнее).