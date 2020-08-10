Когда в Красноярске закончат благоустраивать пешеходную зону на Горького

Работы планируют завершить до конца года Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В самые ближайшие дни на электронной площадке госзакупок начнется поиск подрядной организации, которая завершит благоустройство пешеходной зоны в районе исторического квартала на улице Горького. Об этом 10 августа сообщили в городской администрации.

Напомним, в прошлом году этот уголок на Горького, а также участок на улице Карла Маркса значительно преобразился. Улица стала излюбленным местом для прогулок горожан.

В квартале теперь новые парковые фонари, освещение и подсветка, удобные лавочки и урны. Можно полюбоваться уникальными растениями, пройтись по дорожкам из разноформатной брусчатки. У каждого люка здесь - особенные крышки. Они уже «звездят» в соцсетях.

Уже сейчас это излюбленное место для отдыха Фото: vk.com/krasnoyarskrf

- Дополнительное благоустройство – это стыковка участков, которые вплотную прилегают к восстановленным домам исторического квартала и уже благоустроенных участков пешеходной улицы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии. - Работы начнутся после того, как реставраторы демонтируют строительный забор, который сейчас украшен старинными оконными проемами. Его планируют убрать осенью.

К этому моменту запланировано завершение всех конкурсных процедур и подписание контракта с подрядчиком. Его определят в ходе торгов. В рамках контракта предстоит уложить брусчатое покрытие, которое соединит уже существующую пешеходную зону и обеспечит прилегание пешеходных путей к восстановленным домам. Завершить благоустройство планируется до конца года.

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