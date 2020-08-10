Кто стал новым гендиректором «Исторического квартала» в Красноярске

Назначен новый директор «Исторического квартала» Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Должность гендиректора «Исторического квартала» занял Алексей Аккуратов. Об этом сообщает телеканал «Енисей». Новый руководитель ранее работал помощником первого заместителя губернатора края, после работал заместителем руководителя департамента главы города, по его поручению готовил создание «Исторического квартала», а с 2017 - возглавлял «Сибирское архитектурное бюро».

Алексей Аккуратов рассказал о дальнейших планах по развитию «Исторического квартала»:

«В первую очередь, конечно, нужно закончить работу на Горького. Над объектом работают лучшие специалисты. Хочется, чтобы жители увидели уже окончательный вариант, и в Красноярске появилось еще одно знаковое место.

«Комсомольская правда» – Красноярск напоминает, что прежний руководитель, Кирилл Бучель, разбился на квадроцикле ночью 11 мая в поселке Элита (Кольцевая, 1). Квадроцикл перевернулся, и мужчина разбил голову. В момент ДТП он был без мотошлема.