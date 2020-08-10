После страшного ДТП под Канском с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело

Автомобили превратились в металлолом Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц» по факту смертельного ДТП под Канском. Расследование находится под особым контролем у начальника ГУ МВД России по краю генерала-лейтенанта полиции Александра Речицкого.

Напомним, 9 августа жуткая авария произошла на 1 029 километре трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись две иномарки - «Хонда» и «Тойота Камри». От обеих машин осталась груда металлолома. Четыре человека погибли, еще трое (30-летняя женщина и дети 7 и 10 лет) госпитализированы с тяжелыми травмами.

- Следователи и эксперты изучили и зафиксировали обстановку на месте трагедии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Были взяты биологические образцы водителей для установления возможного состояния опьянения. Все транспортные средства, причастные к аварии, по решению следователей были изъяты в качестве вещественных доказательств и помещены на специализированную стоянку.

Следователями назначен целый ряд автотехнических, биологических, трасологических и других экспертиз, результаты которых дадут наиболее полную картину случившегося. В ближайшее время в Канский район будет направлена следственная группа для контроля и оказания методической и практической помощи при расследовании.

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Пока известно, что водитель «Хонды» по непонятной причине выскочил на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигалась «Тойота Камри». В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия (подробнее).