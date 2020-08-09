4 погибли, 3 ранены в жутком ДТП на трассе под Канском в Красноярском крае

От машин мало что осталось Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жуткая авария произошла в воскресенье, 9 августа на 1 029 километре трассы Р-255 «Сибирь» под Канском. Столкнулись «Хонда» и «Тойота Камри», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. От обеих иномарок мало что осталось - груда металлолома, ведь столкновение было лобовым. Четыре человека погибли, еще трое (двое из них - дети) госпитализированы с тяжелыми травмами. На месте ДТП работают госавтоинспекторы, выясняя все обстоятельства случившегося.

Пока известно, что водитель «Хонды» по непонятной причине выскочил на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигалась «Тойота Камри».

-. В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой полиции. - Также в автомобиле «Тойота» пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет.