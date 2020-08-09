Экологи не нашли отравляющих веществ в пробах с заброшенного склада химикатов в Железногорске

Железногорск Фото: Мария ЛЕНЦ

Минэкологии Красноярского края сообщило о результатах проб воздуха и почвы на заброшенном складе химикатов в Железногорске. Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Натаров обратился к губернатору, в МЧС и Росприроднадзор по ситуации на складе обанкротившегося АО "Завод полупроводникового кремния". Предприятие оставило после себя 180 тонн опасного вещества, что , по словам депутата, могло привести к экологической катастрофе.

В крае сразу же создали рабочую группу по решению проблемы, эксперты-экологи выдвинулись в закрытый город, чтобы оценить реальную ситуацию и возможную угрозу. На месте специалисты взяли пробы воздуха и почвы.

- Замеры передвижной эколаборатории не показали превышений концентраций загрязняющий веществ в воздухе, - сообщили в пресс-службе минэкологии края.

Пробы почвы будут готовы в ближайшие дни. Итоги исследований направят в Росприроднадзор.