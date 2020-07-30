Заброшенный склад химикатов в Железногорске может стать источником экологической катастрофы

30 Июль 2020 2020-07-30T04:07:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров заявил о возможной экологической катастрофе в регионе. По его словам, в опасности жизни десятков тысяч жителей региона. Источником может стать склад химических веществ на обанкротившемся ОАО "Завод полупроводникового кремния" в Железногорске.

Натаров утверждает, что на складе, который в данный момент никак не охраняется, имеется 180 тонн хлорсилана - вещество III класса опасности, при определенных условиях может детонировать. Депутат отметил, что еще 5 лет назад предприятию было предписано ликвидировать нарушения.

- Предприятие подвергает риску возникновения экологической катастрофы десятки тысяч жителей края, - написал Натаров. - При этом муниципальные власти молчат и бездействуют.

По ситуации на складе в закрытом городе депутат обратился к губернатору края, в генпрокуратуру, МЧС и Росприроднадзор России.

ИСТОЧНИК KP.RU