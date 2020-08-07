Собранные 82-летней бабушкой полмиллиона неизвестные подменили на билеты банка приколов

Собранные 82-летней бабушкой полмиллиона неизвестные подменили на билеты из банка приколов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 550 тысяч рублей, собранные 82-летней старушкой, неизвестные подменили на билеты из банка приколов. Об этом случае рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Все произошло в конце июля в Свердловском районе. По-видимому, кто-то знал, что старушка хранит дома крупную сумму, имел доступ в квартиру, загодя запасся «дублями». Выбрал момент и забрал деньги, положив на их место купюры банка приколов. Зачем? Чтобы бабушка не обнаружила пропажу сразу же. Так преступника можно было бы быстрее найти.

Тем не менее подозреваемые уже есть. На месте преступления обнаружили несколько отпечатков пальцев чужих людей, а гости у бабушки бывают редко. Значит, вычислить мошенников, похитивших все деньги у пожилого беспомощного человека теперь только вопрос времени.

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Тот случай, когда размер имеет значение. А заодно цвет, шрифт, рисунок и все прочее. При беглом взгляде (чур только руками не трогать) банкноты из банка приколов что реальные деньги.

Не придерешься – настоящая радость комбинаторов всех мастей. А им того и надо! Затариваешься в ближайшем ларьке цветастыми «тугриками», и вперед. Полдела за тебя уже сделали: напечатали, распространили. Только пользуйся (подробнее).