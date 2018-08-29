Дубли не рубли... а в темноте не отличишь: почему люди покупаются на купюры банка приколов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T20:14:27+03:00

Дубли не рубли... а в темноте не отличишь. Фото: Ася ЖУКОВА

«Комсомолка» разбирается, кто печатает «игрушечные деньги». И не пора ли их запретить?

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Тот случай, когда размер имеет значение. А заодно цвет, шрифт, рисунок и все прочее. При беглом взгляде (чур только руками не трогать) банкноты из банка приколов что реальные деньги.

Не придерешься – настоящая радость комбинаторов всех мастей. А им того и надо! Затариваешься в ближайшем ларьке цветастыми «тугриками», и вперед. Полдела за тебя уже сделали: напечатали, распространили. Только пользуйся.

- И вот результат: такие купюры стали применять гораздо чаще, - рассказал и.о. начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю, подполковник полиции Александр Туровский. – В нашем регионе, например, в 2017 году в крае было зарегистрировано таких 10 преступлений. А в текущем – уже 17. Обычно от действий мошенников страдают пожилые люди.

Так то в нашем, а всего по России? А сколько не заявили? Между тем потомки Остапа Бендера изобретают все новые схемы отъема денег у населения.

Запугали дефолтом и…

Взять недавний случай под Красноярском. В мае на аллее Ветеранов к 79-летней пенсионерке подкатила молодая женщина. Разговорились, и тут незнакомка поведала: «Вижу, на вас порча». Чтобы избавиться от напасти, велела принести из дома куриное яйцо, фото и, разумеется, все деньги. Мол, их заговорят и вернут обратно.

Бабушка засомневалась. Пока не подошла прохожая. «Да вы что, у меня так ребенка вылечили!» - заявила она. Ударили по рукам. И пенсионерка лично отдала «ведунье» с напарницей 300 тысяч рублей. Больше не было. После сеанса ей вручили сверток с деньгами. Наказали: «До завтра не распечатывайте!». Понятно, что в нем оказались раскрашенные бумажки банка приколов.

Или другая схема. Год назад, Красноярск. И снова две предприимчивые мадам. Эти подкараулили на улице 94-летнюю старушку. Запугали дефолтом, который вот-вот нагрянет. И предложили переписать деньги – «чтобы не сгорели». Та впустила их домой, отлучилась за документами. Без них деньги не заменить, уверяли мошенницы. Вернулась: в комнате пусто, а 420 тысяч превратились в ворох дублей.

Также облапошивают дачников, торгующих овощами с грядок, продавцов павильонов, сельских магазинов. Увы – прокатывает. Причем довольно часто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/666144" frameborder="0"></iframe> Продавец павильона о купюрах Банка приколов.Светлана ВАЛИУЛИНА

Найти за 15 минут

Признаюсь: до момента подготовки заметки с бутафорской «наличностью» дел не имела, где она водится (и зачем), даже не подозревала.

Засим решила выяснить: сколько времени уйдет на поиск купюр, которые тысячи пенсионеров (и не только) «конвертируют» в настоящие рубли? «Такого добра в любом киоске завались!» - убедили меня коллеги. 10 минут быстрым шагом – и я у ближайшего.

- Таких «денег» у нас нет, - разводит руками продавец Татьяна, – раньше были, но очень давно. А люди до сих пор ходят, интересуются. Где бывают? Видела что-то подобное в киоске через дорогу во дворе.

Еще три минуты – и передо мной «ларек» конкурентов.

- Купюры банка приколов? – переспрашивает киоскер Ирина. – Зна-а-ю такие. Обманывали меня, и не раз. Теперь стало бдительной. После того, как пришлось возмещать. Каждую купюру переворачиваю, щупаю. Вот буквально вчера часу в шестом подошел мужчина: «Дайте кроссворды за 125 рублей». Я ему подаю, он мне тысячу. Разглядела – ненастоящая. Говорю: «Это что за денежка? Мне такая не нужна». Он ее схватил и бегом.

Ладно, идем дальше. Натыкаюсь на торговый ряд, у павильончика с канцелярией курит продавец: «Купюры для свадеб? Посмотрите за углом, там магазин приколов».

Броская вывеска над дверью, захожу. Готово! На витрине, рядом с туалетной бумагой, расписанной под американский флаг и салфетками с тостами – они. Россыпь разноцветных банкнот. «Пачка денег» - скромно значится на этикетке. В каждой по 90 бумажек, цена вопроса – 150 рублей.

Самые ходовые 1 и 5 тысяч, говорят продавцы.Фото: Ася ЖУКОВА

- Какие вам нужны? Доллары, евро, рубли, может, советские? Имеются и новые – по 200 и 200 тысячи. В ногу со временем идем, - со вздохом констатирует немолодая женщина-продавец (имя свое просила не называть – прим.ред.).

Спрос на них стабильный, делится она. Берут раз в два дня точно. Помногу – говорят, на свадьбы, невесту выкупать, праздники.

- Как эти купюры можно принять за действующие? – недоумевает она. - Гладкие, без защитной ленты, водяных знаков.

Наугад заезжаем в другую лавку приколов – и снова в «яблочко». На прилавке – целая икебана из бутафорских банкнот. Резюме: продаются на каждом углу, в сувенирных «точках».

И игрушки запретить?

Еще в 2011 году сувенирные деньги собирались объявить вне закона. А именно запретить выпускать копии банкнот Банка России в любом цветовом исполнении. Хотели внести поправки в закон «О Центральном банке» и в Кодекс об административных правонарушениях. Не вышло.

- Поправка не прошла ни в одном чтении, - комментирует Александр Туровский. – Как это объяснили? Купюра банка приколов – это игрушка. Такая же, например, как игрушечные пистолеты. Что же, получается, теперь и их запретить? Проведя подобную аналогию, поправку не приняли.

К тому же «прикольные деньги», по закону, фальшивками не считаются. Ведь на них четко указано: «Не является платежным средством», «Банк приколов».

Значит, не подкопаешься. Где же выход? Пока только профилактика. По словам представителя краевого главка, у нас 1300 участковых, и они регулярно обходят торговые точки, предупреждают продавцов. Стараются лично и через СМИ доносить информацию до пожилых людей. Но… всех не охватишь.

- Оборот таких купюр – это мошеннические действия, подпадающие под статью 159, - сообщает наш собеседник. - Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Почти в любом сувенирном магазине города они есть. Встречаются и любопытные образцы - такая вот икебана.Фото: Ася ЖУКОВА

Для свадеб и не только…

А как насчет производителей? Понятно, за мошенников они не отвечают. Но как бы то ни было, криминал «подпитывают».

Звоним одну из крупных московских компаний-производителей. Представляемся заходящей на рынок конторой приколов: сориентируйте по стоимости, качеству, номиналу.

- Самые популярные – 1000 и 5000 рублей, 100 евро и 100 долларов, - охотно объясняет менеджер Анна. – Ну, и новые наши купюры – 200 и 2000 рублей интересны. Российские купюры – 5000 и 1000 рублей – заказывают в два раза больше, чем все остальные.

При нарушенном зрении и плохом освещении эти купюры можно вообще принять за оригинал. Полиграфия очень хорошая. Изображение идентичное, но там четкая надпись «Билет банка приколов». Естественно, нет защитного знака, который переливается голографически. Ну и на ощупь это качественная бумага. Конечно, не рифленая – гладкая. Так, в принципе, они идентичны натуральным.

Причем не тонкие, не похожи на то, что пытаются делать некоторые. Мы уже руку набили. Знаем, какую бумагу купить, чтобы на ней выглядело все хорошо. Некоторые закупают бумагу, и получается такой листик, как на ксероксе, тоненький. У нас достаточно плотная. А цены у них такие же. Потому что стоимость печати, какую бумагу ни возьми, приблизительно одинакова.

В том же Питере делают. Но они хуже намного продаются. Потому что пытаются проявлять чудеса дизайнерского искусства, что-то рисуют на купюрах. Но деньги, на которых есть какие-то чужеродные портреты или знаки, практически не продаются.

Куда их берут? Конечно, свадебные продажи – это первое, студенты очень любят прикалываться. Плюс используется как бутафория на театральных площадках. То есть предложения самые разные.

… Если закупаться мелким оптом, за «прикольную пачку» просят рублей 26-30. На местных интернет-сайтах цена взлетает до 100, в магазинах это уже 150 рублей. А сколько имеют на них мошенники, смотрите выше.

И ведь формально никто ни в чем не виноват: производители штампуют, продавцы торгуют, аферисты пользуются. Такой расклад.