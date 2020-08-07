За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли трое. Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки, 6 августа 2020, в Красноярске и крае умерли от коронавируса три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего же число заболевших – почти 14 тысяч человек, а точнее 13 936 (+129 за сутки). Выздоровели 12 007 (+73 за сутки), погибли 348. Темп прироста - 0,9%.

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О потере своего коллеги сообщили в социальных сетях красноярские врачи. Вместе с ним переживают утрату и те пациенты, которых за долгие годы работы спас доктор Житков.

«Анестезиолога Илью Житкова забрал ковид. 54 года доктору, из них 30 лет в санавиации, где самые преданные и безотказные. Был неразговорчив, закрыт. Но есть деятельная доброта.

Житков был настоящий мастер - он всегда довозил пациента живым. В воздухе у него не умирали. Он спас сотни и сотни людей.

А с ним самим все случилось быстро - еще 26 июля доктор эвакуировал тяжелого больного из Северо-Енисейска. В этот же день почувствовал себя плохо. Ковидная пневмония (подробнее).