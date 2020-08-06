Болезнь оказалась коварнее: в Красноярске от коронавируса умер врач краевой больницы

Фото со страницы Dmitriy Terskov в Facebook.

О потере своего коллеги сообщили в социальных сетях красноярские врачи. Вместе с ним переживают утрату и те пациенты, которых за долгие годы работы спас доктор Жидков.

«Анестезиолога Илью Жидкова забрал ковид.

54 года доктору, из них 30 лет в санавиации, где самые преданные и безотказные. Был неразговорчив, закрыт. Но есть деятельная доброта.

Сколько же лет надо, чтобы вырастить такого классного спеца. А уж про качество человеческого материала, про силу и любовь к людям - не говорю.

Жидков был настоящий мастер - он всегда довозил пациента живым. В воздухе у него не умирали. Он спас сотни и сотни людей.

А с ним самим все случилось быстро - еще 26 июля доктор эвакуировал тяжелого больного из Северо-Енисейска. В этот же день почувствовал себя плохо. Ковидная пневмония.

Вас будет очень не хватать больным в отдаленных уголках Красноярского края, Илья Анатольевич.

Но вы в небе, крылатый доктор - как всегда написала в Фейсбуке Елена Семенова.

«Очень горькая весть и большая утрата... Он помог сотням людей, а болезнь оказалась коварнее. Светлая память Илье Анатольевичу», - написал главный врач краевой больницы Егор Корчагин

Это не первый случай гибели медиков от коронавируса. В Уярской больнице от ковида 2 июля погибла врач-гинеколог. 6 и 7 июля в Ачинске скончались два медика из Ачинской больницы.