В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой

В этом конфликте еще предстоит разобраться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы сняли видео, на котором люди бегут вдоль проезжей части, слышны крики, сирены, звуки, похожие на выстрелы.

Массовая драка произошла на Караульной, 38, около торговой базы. На месте очевидцы заметили 11 полицейских машин.

Несколько участников массовой драки задержаны. Очевидцы говорят, что дрались между собой граждане ближнего зарубежья. И причиной конфликта, якобы, стала дама и разборки ее кавалеров. Погибших и пострадавших нет, хотя в конфликте участвовали около двух десятков мужчин.

Подобные выяснения отношения, характерные для лихих 90-х, все еще не уходят в прошлое и время от времени случаются на улицах даже крупных городов края. В июне «Комсомольская правда» в Красноярске сообщала о масовой драке в Норильске, подробности здесь