В Норильске произошла массовая драка.

Фото vk.com/typical_norilsk

Это видео сняли жители Норильска из окна своей квартиры и выложили в соцсети, его уже посмотрели десятки тысяч человек. Однако норильчане обсудили происшествие по-северному спокойно и вспомнили, что в 90-е дрались куда изобретательнее и эмоциональнее, школа на школу. Сейчас отношения в массовой драке выясняют приезжие из других регионов и стран, которых в Норильске, городе металлургов, теперь немало.

Вот что пишут в соцсетях очевидцы: «Вчера как раз с собаками гуляла в это время. Понты и невнятная беготня толпами по дворам, в основном молодняк, серьёзные дядьки подъехали, посмотрели и уехали... А юноши с горячей кровью ещё покатались вокруг на немытых жигуленках громко газуя, у меня даже собаки не разволновались, и вокруг толпа стоит смотрит - бабушки с сумками, мамки с колясками, мужики с пивасом, я с собаками, ага.... Никто не бежит прятаться в ужасе детей собой прикрывая. А ребята побегали по дворам, и в другое место бегать пошли. Может, спортсмены».

На видео видно, что примерно через минуту после начала съемки, приехала полиция. Официальное сообщение о массовой драке таково: «Стражами порядка установлено, что ссора произошла на бытовой почве. В настоящее время полицейские устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о привлечении граждан, принимавших участие в противоправных действиях к установленной законом ответственности».

Среди версий есть романтическая: один из участников конфликта имел намерение встречаться с девушкой, а ее брат был категорически против. Конфликт двух мужчин «оброс» друзьями и превратился в массовую драку. Версия экономическая: то ли торговцы овощами, то ли таксисты делили рынок и сферы влияния. Национальную версию правоохранители отрицают, зато именно ее активно обсуждают в соцсетях.

К счастью, несмотря на то, что в драке участвовали несколько десятков человек, серьезных травм нет.