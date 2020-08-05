Отвечать за сошедший на дорогу под Дивногорском оползень предстоит дорожникам
Прокурорская проверка показала, что в сходе оползня под Дивногорском виноваты дорожники.
Напомним, на трассу Р-257 «Енисей» 10 июля 2020 года после ливня сошел оползень. На дорогу высыпалось около 200 кубометров грунта вместе с деревьями. Движение было полностью перекрыто. Тогда трассу расчищали спасатели, сотрудники ГИБДД перенаправляли автомобили по другому пути.
В прокуратуре выяснили, что за безопасность дорожного движения на трассе отвечает федеральное учреждение «Енисей».
Прокуратура сделала вывод, что дорожники вовремя не провели необходимые работы Фото: соцсети
- Каких-либо мероприятий по предупреждению схождения оползней на проезжую часть федеральной трассы не предпринималось, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Работы по опилке деревьев, нависающих над проезжей частью, не производилось, средства на выполнение обследований и работ по укреплению склонов, подверженных оползням, не выделялись, заявок на выделение указанных средств не направлялось.
И это не все. Техническое содержание автомобильного и железнодорожного моста, проходящего через реку Мана в районе поселка Усть-Мана, оставляет желать лучшего. Начальнику дорожной организации было внесено представление от прокуратуры, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
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ИСТОЧНИК KP.RU