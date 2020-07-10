Под Красноярском на трассу «Енисей» сошел оползень вместе с деревьями

10 Июль 2020 2020-07-10T12:50:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассу Р-257 «Енисей» сошел оползень. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, объем массы - 200 кубических метров. Грунт вместе с деревьями завалил дорогу и задел прилегающее к трассе железнодорожное полотно. Случилось все днем в пятницу, 10 июля на участке между Усть-Маной и Дивногорском.

Никто из водителей не пострадал - предварительно Фото: соцсети

- На место происшествия направлены оперативные службы, в том числе и служба главного управления краевого МЧС. Движение на участке ограничено, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС. - Сотрудники ГИБДД организовали объезд данного участка.

На месте работает 22 человека и 10 единиц техники. По предварительным данным спасателей, пострадавших нет. Однако на фото в социальных сетях видно. что под деревья попала иномарка. Не исключено, что водитель и машина целы. Возможен ли дальнейший сход массы - не сообщается. Пока также не известно, сколько времени займет работа по ликвидации оползня.

ИСТОЧНИК KP.RU