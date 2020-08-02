В честь пожарного, погибшего при взрыве складов боеприпасов, назовут улицу в Красноярском крае

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:13:46+03:00

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Напомним, в прошлом году на складе военных боеприпасов в Каменке произошли взрывы, чудом не закончившиеся трагедией. Тогда даже объявили эвакуацию жителей Ачинска – «Комсомольская правда» в Красноярске следила за ситуацией, подробности здесь

Год назад в Каменке погиб командир отделения пожарной команды Андрей Марачков. В марте нынешнего года администрация Ачинска приняла решение назвать в его честь одну из улиц города. Выбор пал на сквозной проезд через Юго-Восточный район, который не имел названия.

«Безымянный проезд в Юго-Восточном микрорайоне города скоро обретет имя. 5 августа, в годовщину страшного ЧП, здесь пройдет памятная церемония. Сегодня различные предприятия Ачинска объединились, чтобы привести в порядок эту территорию. Скосили траву, обрезали деревья и проредили кустарники. Сотрудники «Теплосети» в свою очередь подправили бетонный короб, в который уложена теплотрасса, а также отштукатурили тепловую камеру. Дорожники сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия», - написал на своей странице в социальных сетях директор ООО «Теплосеть» Александр Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU