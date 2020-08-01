В августе частично откроют движение по Северному шоссе
В августе движение по Северному шоссе частично будет открыто. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты лаборатории КРУДОР взяли пробы основания дорожного покрытия для проверки его несущей способности. Было принято решение, что автомобили поедут по одной полосе в каждую сторону.
Напомним, работы по реконструкции на Обходе Красноярска ведутся с октября 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ограничение движения в летние месяцы позволило одновременно вести работы на мостах через Качу: разобрать старую конструкцию и строить новую.
Осенью здесь появится новое освещение, ливневая канализация с современной системой очистки воды, металлическое барьерное ограждение и разметка.
Полностью открыть движение на этом участке пути планируется в ноябре.
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Причина открытия поворота – ремонт тепловых сетей на Спандаряна. Чтобы обеспечить безопасность движения при производстве работ, решено пока закрыть для проезда участок этой улицы – у перекрестка с Шахтеров (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU