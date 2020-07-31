2020-07-31T11:21:24+03:00
Общество

В Красноярске откроют левый поворот с Шахтеров на Березина

С 1 августа [схема]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске откроют левый поворот с Шахтеров на Березина.В Красноярске откроют левый поворот с Шахтеров на Березина.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С 1 августа в Красноярске на время откроют левый поворот с улицы Шахтеров на Березина. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Причина открытия поворота – ремонт тепловых сетей на Спандаряна. Чтобы обеспечить безопасность движения при производстве работ, решено пока закрыть для проезда участок этой улицы – у перекрестка с Шахтеров.

Новая схема движения.

Новая схема движения.

Напомним, улицу Спандаряна после закрытия левых поворотов с Шахтеров водители используют, чтобы попасть в микрорайон Покровский. Однако из-за начала ремонта дороги сделать это будет невозможно. Поэтому приняли решение временно открыть поворот с Шахтеров на Березина. Как будет двигаться транспорт, смотрим на схеме.

И последнее: ограничение действует с 1 до 14 августа 2020 года. Водителей просят обратить внимание на временные дорожные знаки и указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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