В Туве грузовик съехал с дороги: пассажир погиб при попытке покинуть неуправляемую машину

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:41:25+03:00

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В Тоджинском районе Тувы 28 июля произошло смертельное ДТП. На седьмом километре автодороги «Билелиг-Туран» 27-летний водитель грузовика «УРАЛ 4320» не справился с управлением. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. 45-летний пассажир попытался выпрыгнуть на ходу из неуправляемого грузовика и попал под заднее правое колесо. Он скончался на месте от тяжести полученных травм.

- Водителя доставили в медицинское учреждение Пий-Хемского района, где ему оказали разовую медицинскую помощь, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД МВД Тувы. - У пострадавшего взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя.

По факту дорожно-транспортного происшествия следственный отдел проводит проверку.

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Напомним, трагедия случилась вечером 28 июля 428-м километре трассы Р-257. Водитель Volkswagen, 47-летний мужчина, двигаясь в сторону Абакана, выехал на встречку. А там лоб в лоб столкнулся с «Нивой», а затем еще и с Toyota (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU