2020-07-31T13:37:45+03:00
Происшествия

«Нива» была всмятку: арестован виновник смертельного ДТП, пьяным вылетевший на встречку

Он остался жив, но погубил другого водителя [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Нива» была всмятку: арестован виновник смертельного ДТП, пьяным вылетевший на встречку. Фото: Инцидент Минусинск.«Нива» была всмятку: арестован виновник смертельного ДТП, пьяным вылетевший на встречку. Фото: Инцидент Минусинск.
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Виновник смертельного ДТП в Минусинском районе Красноярского края, вылетевший на встречную полосу и погубивший другого водителя, взят под арест на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, трагедия случилась вечером 28 июля 428-м километре трассы Р-257. Водитель Volkswagen, 47-летний мужчина, двигаясь в сторону Абакана, выехал на встречку. А там лоб в лоб столкнулся с «Нивой», а затем еще и с Toyota.

От удара отечественное авто превратилось в груду металла, 62-летний мужчина, который сидел за рулем, погиб. Позже выяснилось: водитель Volkswagen в момент аварии был пьян, прибор показал 1.01 мг/л. К сведению: допустимая норма алкоголя — 0,3 промилле в крови и 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе.

Следователями МО МВД России «Минусинский» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней - 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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