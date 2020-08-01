46-летний житель Тувы, находясь в гостях, попытался изнасиловать 5-летнюю дочь хозяев

1 Авг. 2020 2020-08-01T05:02:51+03:00

Ему предстоит ответить в суде за свое преступление

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46-летнего жителя Тувы ждет суд за совершение преступления сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в следкоме Республики.

По версии следствия, 26 апреля 2020 года около двух часов дня мужчина находился в гостях у своих знакомых. Много выпил. В какой-то момент он вломился в спальню дочери хозяев и «совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка».

- Был проведен осмотр места происшествия с изъятием вещественных доказательств, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тувы. - Проверка показаний подозреваемого на месте происшествия, допрошены свидетели, собран характеризующий материал, проведен ряд судебных экспертиз, включая амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемого, по результатам которой он признан вменяемым.

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Все материалы уже направлены в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU