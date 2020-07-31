2020-07-31T07:51:11+03:00
Происшествия

«Убежала от дяденьки»: случайный водитель помог скрутить насильника 8-летней девочки в Хакасии

Педофил был пойман благодаря капитану Сергею Романову, который пришел на помощь ребенку [фото]
Ася ЖУКОВА
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Случайный водитель помог скрутить насильника 8-летней девочки в Хакасии. Фото: УФСИН России по республике Хакасия.Случайный водитель помог скрутить насильника 8-летней девочки в Хакасии. Фото: УФСИН России по республике Хакасия.
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Хрупкая девочка на велосипеде озиралась по сторонам, не понимая, где она, куда ехать дальше. Он притормозил: «Что-то случилось, ты откуда?». Ответить сразу малышка не смогла – хлынули слезы.– Давай-ка звонить в полицию и искать твоих родителей, - нахмурился мужчина.

… Эта история произошла в Абакане (Хакасия) совсем недавно, 13 июля. Здесь случайный водитель помог задержать напавшего на 8-летнюю девочку подонка.

Поздно вечером Сергей Романов, капитан, старший инспектор УФСИН по республике, возвращался со службы. И вдруг заметил девочку на велосипеде. Растерянная, маленькая, что она делает одна на оживленной дороге, удивился Сергей. Вышел из машины, стал расспрашивать. Оказалось, с ребенком беда.

«Я убежала от дяденьки. Хочу к маме. Не знаю, в какую мне сторону, - всхлипывала малышка. А немного успокоившись, назвала свой адрес. Капитан довез девочку до дома и тут же вызвал сотрудников МВД, понимая, медлить нельзя.

Спустя несколько минут полицейские были на месте. А вскоре подключились и следователи. Что удалось выяснить?

Девочка вместе с друзьями вечером зашла в магазин, пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Там с ними заговорил какой-то мужчина. Дал всем денег на игрушки, а 8-летней школьнице пообещал купить что-то сам, позвал с собой.

«Затем обвиняемый, 50-летний мужчина, он находился в состоянии опьянения, привел ребенка в свой гараж, где совершил насилие, - рассказывают следователи. – После того, как уснул, девочке удалось убежать».

Неизвестно, что было бы дальше, если бы малышка не столкнулась с Сергеем. Она описала ему тот самый гараж, туда выдвинулись полицейские. И насильника скрутили. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый в СИЗО. А капитану Романову объявили благодарность – за то, что не оставил ребенка в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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