Пьяный на встречке: виновник ДТП в Красноярском крае жив, а невиновный водитель погиб

29 Июль 2020 2020-07-29T15:28:18+03:00

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Следователями следственного отдела МО МВД России «Минусинский» возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб человек.

Накануне вечером на 428 км трассы Р-257 47-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь в направлении Абакана, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и сначала врезался в автомобиль «Нива», а потом – в «Тойоту».

После ДТП водителя проверили на алкоголь и установили опьянение - 1.01 мг/л. Для сравнения: в 2020 году допустимая норма алкоголя — 0,3 промилле в крови и 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе.

Виновник ДТП жив, а 62-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался.

Личность водителяи «Фольксвагена» установлена, им оказался ранее не судимый житель краевого центра, 1973 года рождения. В настоящее время он задержан.

Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу на период расследования уголовного дела.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом находящимся в состоянии опьянения». А это до 9 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU