Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста
Руководитель управления соцзащиты Красноярска покидает пост. Об этом Наталья Береговая рассказала в своем инстаграме.
Сегодня, 31 июля, - последний мой день в администрации, написала Наталья Юрьевна. В должности главы управления соцзащиты она проработала четыре года. В финале поблагодарила команду коллег-профессионалов: «Считаю, у нас многое получилось».
Пока официальной информации об увольнении Натальи Береговой нет. Также пока неизвестно, кто после нее примет руководство управлением.
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Исполняющим обязанности департамента градостроительства стал Владимир Перкот. Ранее он возглавлял строительные и проектные организации, в числе которых «Краевой инжиниринговый центр» и «Промстройниипроект».
А Владимир Лебедев (в прошлом преподаватель политехнического техникума; затем занимал руководящие должности) назначен исполняющим обязанности руководителя управления молодежной политики (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU