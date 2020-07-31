Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста

31 Июль 2020 2020-07-31T10:26:17+03:00

Наталья Береговая проработала в мэрии 4 года

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Руководитель управления соцзащиты Красноярска покидает пост. Об этом Наталья Береговая рассказала в своем инстаграме.

Сегодня, 31 июля, - последний мой день в администрации, написала Наталья Юрьевна. В должности главы управления соцзащиты она проработала четыре года. В финале поблагодарила команду коллег-профессионалов: «Считаю, у нас многое получилось».

Пока официальной информации об увольнении Натальи Береговой нет. Также пока неизвестно, кто после нее примет руководство управлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU