2020-07-31T10:26:17+03:00
Общество

Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста

Наталья Береговая проработала в мэрии 4 года
Ася ЖУКОВА
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Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста. Фото: Наталья Береговая, инстаграм.Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста. Фото: Наталья Береговая, инстаграм.
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Руководитель управления соцзащиты Красноярска покидает пост. Об этом Наталья Береговая рассказала в своем инстаграме.

Сегодня, 31 июля, - последний мой день в администрации, написала Наталья Юрьевна. В должности главы управления соцзащиты она проработала четыре года. В финале поблагодарила команду коллег-профессионалов: «Считаю, у нас многое получилось».

Пока официальной информации об увольнении Натальи Береговой нет. Также пока неизвестно, кто после нее примет руководство управлением.

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Исполняющим обязанности департамента градостроительства стал Владимир Перкот. Ранее он возглавлял строительные и проектные организации, в числе которых «Краевой инжиниринговый центр» и «Промстройниипроект».

А Владимир Лебедев (в прошлом преподаватель политехнического техникума; затем занимал руководящие должности) назначен исполняющим обязанности руководителя управления молодежной политики (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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