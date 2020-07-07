В мэрии Красноярска прошли кадровые перестановки

7 Июль 2020 2020-07-07T09:42:47+03:00

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В мэрии Красноярска продолжаются кадровые перестановки. Как сообщили на сайте администрации, глава города Сергей Еремин назначил руководителей двух подразделений.

Исполняющим обязанности департамента градостроительства стал Владимир Перкот. Ранее он возглавлял строительные и проектные организации, в числе которых «Краевой инжиниринговый центр» и «Промстройниипроект».

А Владимир Лебедев (в прошлом преподаватель политехнического техникума; затем занимал руководящие должности) назначен исполняющим обязанности руководителя управления молодежной политики.

Напомним, накануне, 6 июля, стало известно еще об одном кадровом решении. Главой Свердловского района стал Алексей Дягилев.

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В Красноярске назначили нового главу Свердловского района. Исполнять обязанности будет Алексей Дягилев, затем, после положенного испытательного срока, его утвердят в должности. Мэр города Сергей Еремин представил его сегодня, 6 июля. А информацию опубликовал депутат Заксобрания края Илья Зайцев в своем «Инстаграме», который, к слову, как раз представляет в краевом парламенте интересы жителей Свердловского района (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU