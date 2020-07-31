В Красноярск идет гроза со шквалистым ветром. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупредили об ухудшении погоды. Днем в пятницу, 31 июля, на город надвигается гроза со шквалистым ветром, ливнями и градом, сообщили в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Конечно, непогоду лучше переждать в помещении. А, если все же придется выйти на улицу, держитесь подальше от крупных деревьев и легких конструкций, также не стоит оставлять под ними машину.

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Молнию 32-летняя Ангелина Степанова из Якутии сейчас адекватно воспринимает только в виде рисунка на купальнике. В обычной жизни – это ее фобия. Как только сгущаются тучи, она выключает все из розеток, берет книгу и запирается в ванной. И ни за что не выйдет оттуда до окончания грозы. Причина тому случай, который произошел с ней 9 лет назад.

В 2011 году после развода с первым мужем Ангелина переехала в село Павловск Мегино-Кангаласского улуса. Там она мечтала построить дом и поселиться в нем со своими детьми. Их у нее двое – сынишка Саи аан и дочка Алтаана. Мальчику тогда было три года, девочке два. В обустройстве помогали родители. На время семья сняла старый дом неподалеку (подробнее).