«Разряд вошел через правую руку и вышел через ногу»: якутянка рассказала, как выжила после удара молнии

Молнию 32-летняя Ангелина Степанова из Якутии сейчас адекватно воспринимает только в виде рисунка на купальнике. В обычной жизни – это ее фобия. Как только сгущаются тучи, она выключает все из розеток, берет книгу и запирается в ванной. И ни за что не выйдет оттуда до окончания грозы. Причина тому случай, который произошел с ней 9 лет назад.

В 2011 году после развода с первым мужем Ангелина переехала в село Павловск Мегино-Кангаласского улуса. Там она мечтала построить дом и поселиться в нем со своими детьми. Их у нее двое – сынишка Саи аан и дочка Алтаана. Мальчику тогда было три года, девочке два. В обустройстве помогали родители. На время семья сняла старый дом неподалеку.

Дочка Ангелины незадолго до происшествия Фото: личный архив

- Грозу я любила, - говорит Ангелина. - Мне нравилось купаться во время грозы: вода становилась теплая, как парное молоко, и, казалось, вокруг волшебная атмосфера. Обожала «ловить» молнии на камеру телефона, приближаться к грозовому фронту и наблюдать, как гремит гром, и сверкают молнии. Считала время от вспышки до раската грома. Но так было до 10 июня. Это дата моего второго рождения. До сих пор все помню, как вчера.

Вид из окна в тот день был чудесный. Сельский летний пейзаж. Соседка стирала во дворе, рядом крутились ее ребятишки, за оградой мычали коровы. Взяв в руки телефон, Ангелина усадила дочку на колени и начала набирать сообщение. Внезапно ее пронзил мощнейший разряд.

- Я уронила дочь, самая стояла и тряслась, - вспоминает Ангелина. – И так секунд 15. Перед глазами белая пелена - просто ослепило. В это время трещали все провода в доме. Я чувствовала, как поднялись дыбом волосы, чувствовала разряд, который «вошел» в мое тело через правую руку и вышел через ногу. В этот момент будто время остановилось.

Малышка не поняла, что произошло, но позже у нее начались проблемы со здоровьем Фото: личный архив

Когда Ангелину перестало трясти, зрение вернулось, и тут бабахнул гром. Женщина схватила дочку и выбежала на улицу, а там стена дождя. Несчастная вместе с ребенком забилась в угол веранды и дрожала от ужаса. За ней выбежала мама, которая вместе с внуком спала в соседней комнате. Они даже не поняли сразу, что произошло. Только позже стало ясно, что молния прицельно била в оголенные провода счетчика и по касательной задела Ангелину. Ожогов не было, но неделю у нее невыносимо болело сердце. Со временем боли утихли. А врачи позже обнаружили у нее и дочери малую аномалию в сердце (отклонения от нормы структур сердца и сосудов). Почему? Откуда? Никто не мог объяснить, ведь раньше здоровье у обеих было идеальное. Во время очередного приема врача Ангелина обмолвилась про удар молнии. Тот в ответ: вот и причина!

Почти через полгода после этих событий у Ангелины круто поменялась жизнь. Вместе с детьми она навсегда уехала из этого села в Якутск. Устроилась на работу педагогом, полюбила и вышла замуж.

Ангелина и ее дочь дочка Алтаана, сейчас ей уже 9 лет Фото: личный архив

Этим летом в Якутии во время грозы погибли два человека. После этих событий Ангелина решила рассказать во всеуслышание итог своей «дружбы» с молнией:

- Каждый раз после грозы я смотрю, как в соцсетях люди хвастают, как ловили молнию. И даже выкладывают фотографии. Это очень опасно. Я сейчас еще больше стала ценить жизнь, поняла, что погибнуть можно в любую секунду. Поэтому стараюсь не расстраиваться по мелочам, стараюсь ценить каждый миг жизни и проще относиться к проблемам.

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