2020-07-31T05:32:16+03:00
Общество

В двух районах Красноярска изменится схема движения автобусов

Это Центральный и Советский [схема]
Ася ЖУКОВА
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В двух районах Красноярска изменится схема движения автобусов.В двух районах Красноярска изменится схема движения автобусов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В двух районах Красноярска - Центральном и Советском – с 1 до 14 августа изменится схема движения автобусов № 6, 11, 32. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В августе намечен капитальный ремонт теплотрассы на улице Спандаряна. Поэтому автобусы решено было пустить в объезд.

Итак, маршруты № 6 и 11 в сторону микрорайона Покровский будут двигаться по схеме: улица Шахтеров – Березина – Линейная, а затем, как и раньше – только без заезда на улицу Спандаряна.

Схема перекрытия.

Схема перекрытия.

Маршрут № 32 в сторону микрорайона Покровка поедет так: улица Шахтеров - разворот на перекрестке с Березина – Гагарина и дальше по обычной схеме.

Таким образом, на две недели из маршрутов трех автобусов исключаются остановки «Улица Спандаряна» и «Росгеология».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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