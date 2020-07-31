В двух районах Красноярска изменится схема движения автобусов

31 Июль 2020 2020-07-31T05:32:16+03:00

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В двух районах Красноярска - Центральном и Советском – с 1 до 14 августа изменится схема движения автобусов № 6, 11, 32. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В августе намечен капитальный ремонт теплотрассы на улице Спандаряна. Поэтому автобусы решено было пустить в объезд.

Итак, маршруты № 6 и 11 в сторону микрорайона Покровский будут двигаться по схеме: улица Шахтеров – Березина – Линейная, а затем, как и раньше – только без заезда на улицу Спандаряна.

Схема перекрытия.

Маршрут № 32 в сторону микрорайона Покровка поедет так: улица Шахтеров - разворот на перекрестке с Березина – Гагарина и дальше по обычной схеме.

Таким образом, на две недели из маршрутов трех автобусов исключаются остановки «Улица Спандаряна» и «Росгеология».

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ИСТОЧНИК KP.RU