2020-07-28T14:43:20+03:00
Общество

Железная дорога возвращает в расписание поезд Красноярск – Москва

И еще увеличивает количество поездов в черноморском направлении
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Железная дорога возвращает в расписание поезд Красноярск – Москва. Фото: пресс-служба КрасЖДЖелезная дорога возвращает в расписание поезд Красноярск – Москва. Фото: пресс-служба КрасЖД
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Железная дорога возвращает в расписание поезд КрасноярскМосква. Его отменили весной в связи с ограничениями из-за коронавируса. Но жизнь налаживается, инфекция отступает, ограничения снимаются, а спрос растет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД, первый поезд в столицу оправится уже 2 августа. В августе он будет ходить по четным дням, а с 1 сентября по 31 октября – по нечетным дням. И затем со 2 ноября по 12 декабря – вновь по четным.

Станет больше поездов и в направлении курортов Черноморского побережья. Так уже с 30 июля поезда Красноярск – Анапа будут ходить 2 раза в неделю: по понедельникам и четвергам. С 5 августа станут ходить по 3 раза в неделю поезда Красноярск – Адлер: по средам, пятницам и воскресеньям.

Уточнить расписание поездов дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru и по бесплатному телефону Единого информационного центра компании: 8-800-775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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