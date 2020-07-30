Школу в Иланском, где учителя готовились к урокам в "туалете", снесли

30 Июль 2020 2020-07-30T07:48:04+03:00

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В Иланском снесли школу №41. О ней узнали в начале февраля этого года, когда в социальные сети попали снимки, на которых учителя готовятся к урокам в помещении, больше похожем на туалет. Поначалу так и писали - дескать, учителя в туалете готовятся к занятиям. Однако потом выяснилось, что небольшая комнатка - не туалет, а подсобное помещение. «Комсомомльской правде» - Красноярск учителя рассказали, что часть здания давно была закрыта, поскольку помещение признали аварийным.

Сначала хотели «капиталить», однако когда начали работы, стало понятно, что новую построить будет проще. Недавно здание снесли, а на его месте уже идет строительство новой школы. Местные СМИ сообщают, что деньги на ее строительство выделил меценат, имя которого не называется.

Добавим, что в школе учились 800 ребятишек. Как это и бывает в таких случаях, на период строительства учеников распределили в другие шеолы, которые они начнут посещать уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU