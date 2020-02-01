2020-02-01T18:21:21+03:00
Общество

«Никакого ремонта у нас в школе нет и в помине»: учителя рассказали, почему вынуждены готовиться к урокам в туалете

В минобразования Красноярского края пообещали разобраться с ситуацией в школе №41 города Иланский [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Школа №41 Иланский Фото: официальный сайт школыШкола №41 Иланский Фото: официальный сайт школы
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Скандал вокруг школы №41 в Иланском (Красноярский край) набирает обороты. Пользователи социальных сетей распространили видео из аварийной школы, на котором учитель готовится к уроку в помещении, напоминающем туалет – на стенах и полу здесь старенький, местами колотый кафель. Школа 1930 года постройки в аварийном состоянии – другого места для подготовки к урокам нет.

Кабинет учителя в бывшем туалете.Видео: соцсети

«Какое унижение! – возмутились пользователи соцсетей и, не скупясь на комментарии, начали клеймить чиновников. Чуть позже некоторые сообщили: дескать, не в сортире бывшем учителя оборудовали себе каморку, это медпункт. «Комсомольской правде» - Красноярск удалось пообщаться с учителем школы №41

- Ситуация просто безвыходная, - говорит Марина Викторова (имя, по просьбе учителя изменено - прим.Ред).- Сейчас, не дай Бог, учителей опять крайними сделают... Никакого ремонта у нас в школе нет и в помине. Главное здание закрыто и огорожено - ни ученики, ни учителя туда пройти не могут. Вся школа - а это 800 человек - ютится в пристройке. Учеников стараемся не ущемить - они в кабинетах нормальных занимаются, а сами мы вынуждены ютиться. Да, это бывший туалет. Ну, а куда нам деваться? И кстати, там сейчас не учительская, а организаторская.

В министерстве образования Красноярского края пообещали разобраться с ситуацией, хотя, не скрывают, о том, что учителя работают в неприемлемых условиях, узнали сегодня. Про ремонт, конечно, знали. А про то, что учительская находится в бывшем клозете, впервые слышат.

- Мы узнали из СМИ, что такая ситуация сложилась. В понедельник будет отправлен официальный запрос в управление образования Иланского района, - рассказала пресс-секретарь министерства образования края Надежда Квитковская.

Добавим, о том, что школа требует ремонта, властям региона известно давно. Судя по информации на официальном портале госзакупок, еще в январе 2018 года было принято решение ее «капиталить». На частичный капитальный ремонт выделено более 55 миллионов рублей. В данный момент главное здание школы не функционирует..

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О том, что школа №41 в Иланском (Красноярский край) находится в аварийном состоянии, известно давно. Старенькое здание 1930 года постройки разваливается буквально на глазах: полы прогнили, сквозняки гуляют, коммуникации старые. Учителя за последние годы устали латать здание своими силами, но ребятишек где-то учить надо, да и самим работать… И если с уроками временный выход нашелся – закрыта только часть школы, в другой идут занятия. А вот с подготовкой к урокам у учителей реальная беда: учительскую оборудовали в туалете (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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