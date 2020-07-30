2020-07-30T03:43:43+03:00
Происшествия

В Красноярске задержан 45-летний собственник общежития на Новосибирской

Жильцы пожаловались на него в СК, заявив, что тот их целенаправленно выживает из дома
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Следователи планируют добиваться для собственника общежития заключения под стражуСледователи планируют добиваться для собственника общежития заключения под стражуФото: Мария ЛЕНЦ
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Собственник скандально известного общежития на Нововсибирской, 58 задержан. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности.

Напомним, некоторое время назад в СК России и региональный главк обратились жильцы общежития с просьбой защитить их от произвола собственника. По их словам 45-летний мужчина, заполучив здание в собственность, начал целенаправленно выживать людей. После обращения была начата доследственная проверка фактов, на которые указали жильцы, а затем - возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности).

Следователи установили, что в 11 комнатах общежития отсутствуют окна, разобраны кровельные перекрытия, в коридоре второго этаже появились сквозные отверстия на улицу. После дождей в общежитии потоп, а это может быть чревато поражением электрическим током или замыканием проводки.

Накануне в следствии сообщили, что 45-летнего собственника задержали. Следователи планируют добиваться в суде для него заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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