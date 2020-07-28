2020-07-28T04:41:13+03:00
Происшествия

В Красноярске завели уголовное дело на собственника общежития, продавшего его вместе с жильцами

До этого проверка показала несколько нарушений закона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске завели уголовное дело на собственника общежития, продавшего его вместе с жильцамиВ Красноярске завели уголовное дело на собственника общежития, продавшего его вместе с жильцамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске завели уголовное дело на собственника общежития на Новосибирской, 58, который продал его вместе с жильцами. Напомним, что несколько недель назад проживающие там горожане записали видеообращение, в котором рассказали, что владелец их здания создал невыносимые условия проживания: отключил тепло и водоснабжение, разобрал крышу, на втором этаже в 11-ти комнатах отсутствуют оконные рамы или стекло в окнах. А во время дождя помещения затапливает. Люди боятся, что их может ударить током.

Следственный комитет провел проверку, информация полностью подтвердилась: владелец здания допустил многочисленные нарушения в содержании здания общежития. А ведь право проживать здесь люди получили через суд.

Уголовное дело было заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ), рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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