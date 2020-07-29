«Жаль, что не сдохла!»: в Красноярске женщина вышвырнула свою кошку из окна 3 этажа

29 Июль 2020 2020-07-29T14:47:08+03:00

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События того июньского дня волонтер Марина хорошо запомнила. Один из красноярских дворов. Дождь, мокрая земля и истошные кошачьи крики! Из мокрой травы торчала окровавленная мордочка кошки… Слипшаяся шерсть и фиолетовый ошейник.

Первая мысль - кошка выпала из окна! Она подхватила кошечку на руки и бросилась в подъезд с мыслью: там хозяева, может, уже спохватились! Навстречу выбежала девушка. Рассказала, что пару минут назад ее соседка вышвырнула эту малышку из окна. Та успела лишь прокричать ей:

У Безе был сильно разбит нос Фото: "ХАТИКО" - скорая помощь животным!

- Что вы творите?!!!

- Мне она не нужна, - услышала в ответ. - Вон, побежала. Жаль, что не сдохла!

Девушка махнула рукой и побежала спасать бедняжку. К тому времени ее уже подобрала Марина.

Кошечку назвали Безе. Повезли в клинику. Переломов не было, но сильно поранена мордочка, рассечены губы, обломаны клыки… На ее лечение собирали через группу «Хатико». Люди отправляли финансовую помощь и советовали не спускать это дело на тормозах:

Несчастное животное привезли в клинику Фото: "ХАТИКО" - скорая помощь животным!

«Нужно было обращаться в полицию, налицо факт жестокого обращения с животными! Тем более есть свидетели. Нужно дать огласку этому делу!».

В клинике Безе подлечили, стерилизовали и избавили от паразитов. Она находится на временной передержке у своей спасительницы.

- Ищем дом, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск куратор кошки Марина. - Кошка очень сориентирована на человека, никакой обиды, несмотря на поступки прежних хозяев. Готова сидеть на руках и обниматься целыми сутками. С другими кошками дружелюбна.

Сейчас Безе ищут дом и самых лучших хозяев Фото: "ХАТИКО" - скорая помощь животным!

Если вы желаете стать самым лучшим хозяином для Безе, то звоните по телефонам: 8-913-041-04-73 (куратор Марина), 8-913-534-75-32 (сокуратор Елена).

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ИСТОЧНИК KP.RU