2020-07-29T10:27:22+03:00
Происшествия

Привязал собаку на морозе и ушел. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными

Виновному грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна РЯБИНИНА
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Собаку на Мане удалось спасти. А сколько таких собак пострадали от своих же хозяев? Фото из личного архива Геннадия Белова.Собаку на Мане удалось спасти. А сколько таких собак пострадали от своих же хозяев? Фото из личного архива Геннадия Белова.
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Эта история произошла в городе Назарово. История о бессмысленной жестокости по отношению к беззащитному существу, своему питомцу. И от других она отличается только тем, что виновника удалось установить и найти. И, возможно, удастся наказать. Но обо всем по порядку.

В феврале в лесу недалеко от жилых домов было обнаружено тело собаки. Замерзшая, она была привязана к дереву. Сотрудники полиции установили хозяина погибшей собаки, им оказался 28-летний местный житель. Именно он хладнокровно оставил умирать свою собаку на морозе. Возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жесткое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в августе прошлого года «Комсомольская правда»-Красноярск рассказала историю о собаке, привязанной проволокой к дереву на Мане. Место было выбрано вдали от основного русла, и только по счастливой случайности собаку спасли туристы. Они забрали ее с собой и нашли ей новый дом. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Привязал собаку на морозе и ушел. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
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