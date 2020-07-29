В Хакасии произошло землетрясение

29 Июль 2020 2020-07-29T08:40:24+03:00

Это случилось в 3:04 по местному времени

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Сейсмособытие зафиксировал Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН ночью 29 июля, в 3:04 по местному времени.

Он был зафиксирован в 42 километрах к югу от Абакана. Эпицентр землетрясения имел координаты 53.34 градуса северной широты и 91.59 градуса восточной долготы.

Жители республики о землетрясении узнали из утренних новостей, последствий подземного толчка никто не почувствовал.

Магнитуда составила 3,1. Для сравнения: землетрясения разной магнитуды (по шкале Рихтера) проявляются следующим образом:

2,0 — самые слабые ощущаемые толчки;

4,5 — самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;

6,0 — умеренные разрушения;

8,5 — самые сильные из известных землетрясений.

Напомним, в Сейсмическую сеть Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН входит 57 цифровых сейсмических станций, обеспечивающих постоянный и непрерывный сейсмический мониторинг в Алтае-Саянском регионе.

Регистрация сейсмособытий непрерывная. Используются датчики различных видов: от относительно новых, до «древних», но работающих. Информация записывается. Привязка к мировому времени осуществляется спутниковой системой GPS.

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ИСТОЧНИК KP.RU