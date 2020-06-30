Землетрясение под сомнением: в Красноярском крае ошибочно зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8

В Красноярском крае ошибочно зафиксировали землетрясение. Информация появилась с подачи Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Сообщалось, что в 10:22 по местному времени в горах Восточного Саяна, примерно в 115 километрах от города Канска на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Это довольно серьезная величина, ощутить подземные толчки должны были не только в самом Канске (должны были, например, потрескаться оштукатуренные стены, закачаться люстры). Но и в краевом центре. А от Канска до Красноярска всего 180 километров по прямой.

Однако ничего подобного не было. В МЧС информация об этом не поступала, никто ничего не заметил.

Как пояснили в научном учреждении, информация оказалась ошибочной, из-за некой технической неполадки сработало оборудование. Сообщение появилось на сайте, но когда научные сотрудники спохватились и решили убрать ошибочную информацию, ее уже увидели и поделились в интернете и соцсетях. Сейсмическое оборудование теперь будут поверять и проверять на точность.

Добавим, что юг Красноярского края, Хакасия и Тува – довольно активная сейсмическая зона. Подземные толчки здесь ощущаются часто. Однако сила их намного меньше, да и фиксируются они в малонаселенных местностях. Поэтому большинство землетрясений местные жители попросту не замечают.

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