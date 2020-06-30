2020-06-30T11:13:19+03:00
Происшествия

Землетрясение под сомнением: в Красноярском крае ошибочно зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8

Как выяснилось, оборудование сработало случайно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае ошибочно зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8В Красноярском крае ошибочно зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае ошибочно зафиксировали землетрясение. Информация появилась с подачи Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Сообщалось, что в 10:22 по местному времени в горах Восточного Саяна, примерно в 115 километрах от города Канска на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Это довольно серьезная величина, ощутить подземные толчки должны были не только в самом Канске (должны были, например, потрескаться оштукатуренные стены, закачаться люстры). Но и в краевом центре. А от Канска до Красноярска всего 180 километров по прямой.

Однако ничего подобного не было. В МЧС информация об этом не поступала, никто ничего не заметил.

Как пояснили в научном учреждении, информация оказалась ошибочной, из-за некой технической неполадки сработало оборудование. Сообщение появилось на сайте, но когда научные сотрудники спохватились и решили убрать ошибочную информацию, ее уже увидели и поделились в интернете и соцсетях. Сейсмическое оборудование теперь будут поверять и проверять на точность.

Добавим, что юг Красноярского края, Хакасия и Тува – довольно активная сейсмическая зона. Подземные толчки здесь ощущаются часто. Однако сила их намного меньше, да и фиксируются они в малонаселенных местностях. Поэтому большинство землетрясений местные жители попросту не замечают.

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В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале Рихтера

В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном.

- На пятом этаже живу, - рассказал наш коллега Станислав. – Чувствую: что-то не то. Прям ходуном заходил дом, закачалась люстра… Пойду-ка я лучше на улицу…

Преподавателя школы Иннокентия Кузьмина в Свердловском районе землетрясение застало во время урока.

- Стул ходуном заходил, компьютеры закачались, ноги аж ватными стали.

В МЧС России по Красноярскому краю подтвердили: землетрясение действительно было. Сколько баллов – пока уточняется (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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