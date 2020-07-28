Жуткая находка в Красноярске: опарыши в доме на Королева появились из-за умершей женщины

28 Июль 2020 2020-07-28T12:31:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткую находку обнаружили сотрудники полиции, когда по просьбе жильцов десятиэтажки на Королева, 8а вскрыли одну из квартир. Соседей насторожил неприятный запах, а также заполонившие подъезд опарыши. В квартире нашли умершую пожилую хозяйку дома. Предположительно она пролежала так около трех недель. Следов насильственной смерти не было, причину смерти предстоит выяснить следователям, сообщает «ТВК Красноярск».

Напомним, неделю назад жители многоэтажки обратили внимание, что в подъезде появились опарыши. Поначалу все подумали, что причина неприятной проблемы – мусоропровод. Что из-за несвоевременного вывоза отходов появились эти личинки и стали ползать по подъезду и в квартиры. Даже устроили разборки с управляющей компанией, а та – с компанией, отвечающей за вывоз мусора. В «РосТехе» уверяли, что проблема была лишь однажды, когда сломалась машина, а так мусор вывозят каждый день. Вот теперь стало понятно, какова истинная причина.

ИСТОЧНИК KP.RU