Жителей красноярской многоэтажки атаковали опарыши
В многоэтажке в Свердловском районе Красноярска поселились опарыши. На нашествие червей пожаловались жители дома на улице Королева,8А, сообщает «Прима».
По словам людей, опарыши завелись в мусоропроводе из-за несвоевременного вывоза отходов, а теперь ползут в подъезд. Такое опасное соседство всех шокирует. Жильцы уверяют: они жаловались, но ответственные за вывоз мусора все игнорируют.
Когда к ситуации подключились СМИ, представители компании «РосТех» прокомментировали случившееся. Говорят, за мусором приезжают каждый день, все по СанПину. Пропустили только один раз – 15 июля – сломалась машина.
Тем не менее управляющая компания «ЖСК» составила компании претензию – из-за нерегулярного вывоза мусора. А опарыши, рассказывают сотрудники, будут атаковать подъезды недолго – в доме и на территории устроили химобработку.
ИСТОЧНИК KP.RU