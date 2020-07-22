Жителей красноярской многоэтажки атаковали опарыши

22 Июль 2020 2020-07-22T06:03:48+03:00

Они завелись в мусоропроводе и ползут в подъезд [фото]

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В многоэтажке в Свердловском районе Красноярска поселились опарыши. На нашествие червей пожаловались жители дома на улице Королева,8А, сообщает «Прима».

По словам людей, опарыши завелись в мусоропроводе из-за несвоевременного вывоза отходов, а теперь ползут в подъезд. Такое опасное соседство всех шокирует. Жильцы уверяют: они жаловались, но ответственные за вывоз мусора все игнорируют.

Когда к ситуации подключились СМИ, представители компании «РосТех» прокомментировали случившееся. Говорят, за мусором приезжают каждый день, все по СанПину. Пропустили только один раз – 15 июля – сломалась машина.

Тем не менее управляющая компания «ЖСК» составила компании претензию – из-за нерегулярного вывоза мусора. А опарыши, рассказывают сотрудники, будут атаковать подъезды недолго – в доме и на территории устроили химобработку.

ИСТОЧНИК KP.RU