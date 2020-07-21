В Красноярске следователи проверили законность продажи общежития вместе с жильцами
В Красноярске жильцы общежития, расположенного по адресу Новосибирская, 58, обратились к следователями за помощью. Они даже записали видеобращение. Люди уверяют, что здание незаконно акционировали, а потом продали вместе с ними.
И вот сегодня, 21 июля, в Следственном комитете озвучили результаты проверки. Следователи проверяют, выполнили ли чиновники районной и городской администрации свои непосредственные обязанности по осуществлению контроля за законностью перехода в частную собственность данного общежития.
Нарушения точно были. Это уже установлено. В районной администрации не приняли должных мер к определению способа управления общежитием, не был проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации. А это уже притеснение жилищных прав жильцов, проживающих в общежитии.
- В ходе проведения процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям собственника общежития, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Несмотря на наличие вступивших в законную силу решений суда, признавших за жильцами общежития право проживать в нем, он умышленно совершал действия, направленные на отключение тепловой и электрической энергии, а также осуществляет демонтаж общежития.
Собственника могут привлечь по статье 330 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, самовольное совершение каких-либо действий).
ИСТОЧНИК KP.RU