Красноярцы обеспокоены нашествием змей в окрестностях города

27 Июль 2020 2020-07-27T07:03:43+03:00

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Жители Красноярска обеспокоены нашествием змей в этом году. Периодически в соцсетях появляются фотографии после встречи с пресмыкающимися. Несколькими днями ранее змею заметили в Академгородке на «Красивом берегу». А на минувших выходных подобная встреча произошла уже в эко-парке «Гремячая грива».

«Змеи даже не прятались, грелись на камнях, мы отошли немного подальше и сфотографировали, а потом быстрее ушли оттуда», - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана.

Напомним, в этом году уже десять человек пострадали от укусов змей. Они обратились в БСМП за медицинской помощью.

Чаще всего змей можно увидеть в национальном парке «Красноярские Столбы». А нападают они только в целях самозащиты. Ведь часто их пытаются взять на руки, чтобы рассмотреть поближе. А кому это понравится? А можно еще наступить на змею при сборе ягод и грибов, поэтому желательно обувать высокие резиновые сапоги или ботинки с жестким голенищем.

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ИСТОЧНИК KP.RU